Mondo TV, contratto con Unison Agency per vendita programmi in Albania

Mondo TV

(Teleborsa) -ha sottoscritto un nuovo contratto di agenzia e licenza con la società Unison Agency, primario operatore nel settore deimedia in Albania perCon il suddetto contratto Unison ha acquistato in licenza i diritti c.d. Free-TV e Home Video sui programmi licenziati per un periodo fino a fine febbraio 2019. Unison, che avrà il compito di piazzare televisivamente i programmi licenziati, ha assunto altresìl’impegno di garantire la migliore esposizione televisiva.Il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso interessante considerata l’area e attraverso di esso si consolida inoltre la presenza della Mondo TV in Albania.