RCS Mediagroup, Cairo propone anche i due sindaci supplenti

RCS MediaGroup

(Teleborsa) - La Cairo Communication, socio di controllo di, in vista dell'Assemblea dei Soci convocata per il 27 aprile 2017 per deliberare, tra l’altro, sull'integrazione del Collegio Sindacale, ha proposto la nomina quali Sindaci Supplenti di Guido Croci e Paola Tagliavini.La Cairo ha anche depositato la relativa documentazione comprensiva, tra l’altro, delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e sussistenza dei requisiti per l’assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale.