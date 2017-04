Rinnovabili, Enel avvia costruzione impianto eolico negli USA

Enel

(Teleborsa) -, attraverso la controllata Enel Green Power North America, ha avviato la costruzione negli Stati Uniti dell’impianto eolico di Red Dirt che, una volta completato, avrà unaL’per la costruzione di Red Dirt ammonta ae rientra negli investimenti previsti dall’attuale piano strategico di Enel. Il progetto è finanziato tramite risorse proprie di Gruppo. Il parco eolico, di proprietà di Red Dirt Wind Project, LLC, società controllata da EGPNA, verrà realizzato nelle contee di Kingfisher e Logan, in Oklahoma. Una volta completato, l’impianto sarà in grado di generare circa 1.200 GWh di energia da fonte rinnovabile ogni anno, pari al consumo di oltre 97mila famiglie statunitensi, evitando l’emissione in atmosfera di circa 860mila tonnellate di CO2 l’anno.L’energia e i relativi crediti da energia rinnovabile di Red Dirt, che dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2017, verranno ceduti sulla base di due contratti di lungo termine, uno con T-Mobile US Inc., per 160 MW, e l’altro con l’agenzia statale Grand River Dam Authority, per i restanti 140 MW.