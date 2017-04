Sofferenze bancarie in calo a febbraio, valore più basso dal 2014

(Teleborsa) - Le sofferenze bancarie diminuiscono a febbraio, portandosi ai minimi da quasi tre anni.Lo rileva il rapporto mensile dell'ABI, secondo cui le sofferenze (al netto delle svalutazioni) sono state pari a 77,023 miliardi, in calo dai 77,833 miliardi di gennaio, il. Rispetto al picco di 89 miliardi di novembre 2015, c'è "una riduzione di oltre il 13%", spiegano da Palazzo Altieri.. A marzo, il complesso dei finanziamenti a famiglie e aziende segna un +1,4% su base annua, in accelerazione dal +1% del mese precedente., toccando un nuovo minimo storico. Sempre a marzo, i tassi sono in calo e quello medio sul totale dei finanziamenti è sceso al 2,82% (2,85% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007).Tassi suiin discesa, al 2,13%, in contrazione dal 2,16% di febbraio 2017. Sul totale delle nuove erogazioni circa i due terzi sono a tasso fisso. Il tasso medio sui nuovi finanziamenti alle imprese, aggiunge l'associazione bancaria, è tornato a crescere all'1,56%, dall'1,49% di febbraio (minimo storico).