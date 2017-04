Turchia, il Presidente Trump si congratula con Erdogan per la vittoria

(Teleborsa) - Alla fine anche ilha chiamato il leader turco, che ha sancito il passaggio da un sistema parlamentare ad un sistema presidenziale puro, dove il Presidente avrà dei super poteri.La telefonata di Trump, in realtà, è servita anche per chiarire la posizione della Casa Bianca riguardo allae per discutere dellaall'uso di armi chimiche da parte del regime di Assad, rispetto alla quale entrambi i leader hanno "concordato sull'importanza di ritenere responsabile Assad''.Erdogan, aspramente criticato dall'OCSE per come è stato condotto il referendum ed ora più lontano che mani dall'Europa, ha anche discusso con Trump delle tematiche relative al terrorismo ed alla lotta anti-Isis.