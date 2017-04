Abolizione voucher, via libera anche dal Senato. Il decreto diventa legge

(Teleborsa) - Via libera dal Senato all'abolizione dei voucher e al ripristino della responsabilità solidale negli appalti.Il provvedimento, già licenziato dalla Camera , ha avuto anche il placet diOra il provvedimento è diventato legge.Il segretario generale della CGIL,, in un presidio organizzato prima del voto aveva detto: "il messaggio di questa Piazza e' che bisogna trasformare in legge il decreto. Siamo qui per rivendicare questo, avendo detto e continuando a dire che se non fosse così siamo pronti ad andare al referendum ".Di diverso avviso il Presidente della Coldiretti,, che aveva spiegato come "l'abrogazione dei voucher farà perdere".