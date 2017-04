Ben comprate le banche a Piazza Affari, Unicredit guida i rialzi

Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) - Ben impostato il comparto bancario di Piazza Affari (FTSE IT Banks +3,27%) che sovraperforma il settore a livello europeo (DJ Stoxx +1,28%).Tra i player del benchmark, in evidenza, che balza in pole nel FTSE MIB con un balzo di oltre 4 punti percentuali. Buoni spunti anche su, che mostra un ampio vantaggio del 2,68% seguita da, che vanta un +3,66%.Corrono anche le popolari, come+3,23% e+3,76%. Si è concluso con l'adesione complessiva del 31,21%, il periodo di proroga per l'offerta di riacquisto che Piazza Meda aveva lanciato sul titolo obbligazionario subordinato Lower tier II, scadenza 2020. Il controvalore complessivo delle obbligazioni conferite è pari a 199,72 milioni di euro.