BlackRock, utili in crescita e sopra le attese

BlackRock

(Teleborsa) - Il primo trimestre diha registrato un altro trend di crescita in termini di utile superiore anche alle previsioni degli analisti.Il periodo si è chiuso con undi 862 milioni di dollari, 5,23 dollari per azione,dai 657 milioni, (3,92 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno precedente.Escludendo le voci straordinarie, i profitti sono pari a 5,25 dollari per azione, mentre gli analisti attendevano un dato a 4,89 dollari.salito a 2,82 miliardi di dollari dai 2,62 miliardi precedenti. Il dato è(2,86 miliardi).Gli asset gestiti sono aumentati del 14% a 5.420 miliardi di dollari.