Il mercato italiano traina le vendite di auto in UE

(Teleborsa) - Il mercato auto dell’Unione Europea, si è confermato in piena salute in marzo, mese in cui sono state immatricolate ben 1,9 milioni di autovetture con una crescita dell’11,2%.Secondo il Centro Studi Promotor che fa riferimento ai(l'associazione dei produttori di auto in UE) se questo tasso di crescita dovesse mantenersi nel resto dell’anno, il 2017 farebbe registrare un volume di immatricolazioni di 15,8 milioni di autovetture, livello che segnerebbe finalmente il superamento del massimo ante-crisi raggiunto nel 2007 a quota 15,5 milioni.nell'Unione Europea con tassi di crescita decisamente superiori agli incrementi del PIL., unnei Paesi della fascia meridionale della zona euro. "Questa situazione, in presenza di una congiuntura non particolarmente espansiva, ma comunque non negativa, sta determinando forti recuperi, non solo in Italia, ma anche in Spagna e persino in Grecia".sui mercati che hanno già da tempo recuperato il calo di vendite determinato dalla crisi del 2008, "una forte spinta alla sostituzione del parco circolante viene dall'che sta investendo l’intero settore dell’auto".