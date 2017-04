L'aereo di linea di Wright Electric è un sogno ma davvero lontano nel tempo

Boeing

(Teleborsa) -Un progetto particolarmente ambizioso, che prevede la realizzazione di unper brevi tratte. Ma oltre che essere particolarmente ambizioso, l'idea è ancheper questioni economico scientifiche che prescindono dalla validità della startup. Per approfondire la questione,Infatti gli unici aeroplani elettrici in circolazione sono aeromodelli, o poco più, che non superano pochi metri di dimensione. È stato un record storico quando nel 2015 il primo ultraleggero elettrico ha attraversato il Canale della Manica"."Oggi, tenendo conto del suo scarso ciclo di vita,. Questo è il motivo numero uno per cui quell’energia mi conviene produrla a bordo del veicolo. Con leggere differenze, questo discorso vale per tutti, aerei, navi e automobili".. Oggi un kilogrammo di batterie riesce a trasportare un’energia di 1.8 MJ, mentre un kilogrammo di combustibile aeronautico porta con sé 43 MJ, (Mega Joule, unità di misura dell'energia) circa 24 volte di più. Pertanto,. Facciamo un esempio:. Anche volendo immaginare che le batterie costassero pochissimo, o durassero in eterno, comunque un viaggio in aereo elettrico andrebbe fatto a tappe di 500 km per la ricarica/sostituzione delle batterie"."Sì. Va detto poi che, e finalmente se ne stanno accorgendo anche grandi nomi dell’imprenditoria internazionale. Per adesso solo la ricerca di base, quella che pensa a cento anni, fatta con soldi pubblici, è in grado di recepire una simile sfida.”