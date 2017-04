Vacanze, l'ombra del terrorismo spinge gli italiani verso mete più sicure

(Teleborsa) -che si respira a livello internazionale con la minaccia di attentati che incombe sembra aver condizionato decisamente le nostre vite e relative abitudini. Anche quelle che riguardano la scelta della meta in cui trascorrere qualche giorno di sano relax.E così,dopo gli episodi recenti diA dirlo un' indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che sono stati comunque ben 14 milioni gli italiani in viaggio per le Feste di Pasqua o per i ponti collegati. La scelta dei Paesi di destinazione, delle città, dei luoghi da visitare ed anche quella dei mezzi di trasporto utilizzati è stata influenzata – sottolinea la Coldiretti – dal clima di preoccupazione che si è determinato dopo i recenti episodi.ispetto a quelle estere che con l’esclusione comunque di quelle considerate più pericolose. Le mete preferite – sottolinea la Coldiretti - restano quelle lungo la Penisola che sono ritenute più sicure e consentono di ottimizzare il tempo limitato a disposizione che per la maggioranza degli italiani non supera i 3-5 giorni.