Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,58% sul, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 2.338,17 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,15%); sotto la parità lo, che mostra un calo dello 0,31%.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,43%),(-0,66%) e(-0,57%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,55%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,92%.scende dell'1,38%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.(+6,86%),(+6,37%),(+3,16%) e(+3,15%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,51%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,18%.