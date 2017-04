Airbus consegna il primo A321neo: riduce consumi e rumore

Airbus

(Teleborsa) -) il più grande velivolo a medio raggio della classe A320, la più venduta dall'industria europea. Alla cerimonia di consegna, che si è svolta ad Amburgo, in Germania, ha partecipato il numero uno della divisione aviazione del Consorzio,, assieme a, presidente dicliente di lancio del nuovo modello.Airbus ha già fatto un primo pieno di ordini per questo nuovo apparecchio che promette di ridurre i consumi del 15 per cento e di abbattere in modo ancora più drastica, del 50 per cento, l'inquinamento acustico.Virgin America è una compagnia aerea low-cost major americana facente parte dell'azienda di Sir. La Virgin Group è stata fondata nel 2004, ma i voli commerciali iniziarono solo 3 anni dopo, nell'Agosto 2007. Questa compagnia aerea è stata creata con lo scopo di collegare velocemente e con modesti servizi di qualità le maggiori metropoli americane. È basata all'aeroporto di San Francisco. Il 4 aprile 2016 è stata acquistata da Alaska Airlines