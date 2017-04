Alitalia, il referendum dei lavoratori è iniziato fra dubbi e speranze

(Teleborsa) -sull' accordo raggiunto la settimana scorsa fra azienda, sindacati e governo, in merito al, al taglio dei costi ed agli esuberi.e, secondo quanto deciso dal Comitato elettorale, si svolgerà ininterrottamente sino alle 21. Nei prossimi giorni urne aperte dalle ore 8 alle 21, mentre, si potrà votare solo fino alle ore 16.Nonostante la sigla dell'accordo,. "No, non siamo ottimisti. Pensiamo sia una: quelli fatti dal Paese quando ha deciso di privatizzare senza criteri; quelli fatti dai manager della società nelle due successive ristrutturazioni", ha dichiarato laAlla vigilia del referendum, il neoeletto Presidente di Alitalia,, sottolineando che la compagniaapplicando l'accordo raggiunto e che, pena la liquidazione della compagnia. Il manager ha ricordato che la vittoria del sì al referendum farà scattare l'aumento di capitale di circa 2 miliardi, di cui oltre 900 di nuova finanza, che serviranno per far ripartire la compagnia e che servePer il Ministro dello Sviluppo economico,, i lavoratori di Alitalia devono votare in maniera libera e consapevole. "Auspico - ha detto- che decidano liberamente e consapevolmente, sapendo quale sia la situazione vera dell'azienda e i possibili scenari".Non c'è di fatto fiducia da nessuna parte, nemmeno dalle istituzioni. Alla vigilia di Pasqua, ilMinistro dei Trasporti e Infrastrutture,, aveva espresso la suaper l'esito del referendum.Venerdì, 14 aprile, la compagnia e i rappresentanti del lavoro hanno concordato untra cui ladel personale di terra a tempo indeterminatoe ilindicato in precedenza dall'azienda.Intanto, i sindacati scrivono al Governo per indicare i criteri da applicare nel pre-accordo, chiedendo nello specifico "l'individuazione di modalità eque e perequative della riduzione dell'8% prevista dall'azienda, anche tenendo conto dell'impatto delle altre proposte indicate e la definizione e l'avvio degli interventi di riduzione dei costi partendo da quelli non attinenti la retribuzione percepita ad oggi".I sindacati chiedono infine una "gradualità della riduzione delle retribuzioni, nell'accordo ancora da definire e condividere, da realizzarsi nell'arco dei 5 anni del piano".