Borse europee deboli. Cautela per voto in Francia

(Teleborsa) - Partenza debole per le principali borse europee, dove gli investitori continuano a muoversi con, complice il clima politico internazionale, per leIl sentimenti degli operatori, viene condizionato anche dallaper le presidenziali in Francia : la popolazione, domenica 23 aprile, è chiamata a votare sulle elezioni per il nuovo inquilino dell'Eliseo. Ieri in Gran Bretagna è passata la mozione per indire elezioni anticipate il prossimo 8 giugno.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.281 dollari l'oncia.La discesa dei listini europei è comunque contenuta grazie alladelle materie prime, in particolare(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,67%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 207 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,27%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,23%.è sostanzialmente stabile +0,06%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,27%., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,12%) e(+1,17%). Nel listino, i settori(-1,50%),(-1,29%) e(-0,98%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+1,09%) e tra le banche(+1,07%) e(+0,73%). Occhi puntati su(+0,15%) che riunisce oggi l'assemblea dei soci chiamati ad approvare il bilancio d'esercizio. Il consigliere Montezemolo ha rinunciato alla carica di vicepresidente I più forti ribassi, invece, si verificano ancora su, (-2,20%) dopo i conti 2016 e su, (-1,46%) complice anche il verdetto dell'AgCom Tra i petroliferi, seduta negativa per, -1,45% e per, che accusa un calo dell'1,22%.Ferma ai box FCA (-0,11%) in attesa deiche saranno pubblicatiAl Top tra le azioni italiane a(+8,59%),(+1,48%),(+1,17%) e(+1,13%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,37%.