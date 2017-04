Enel, in arrivo i contatori 2.0

Enel

(Teleborsa) -che stanno per lasciare il posto ai nuovi. Nelle case degli italiani, infatti, è pronta a debuttare una versione piùche, al passo coi tempi, consentirà agli, suddivisi per fasce orarie flessibili, e valutarne l'andamento ogni 15 minuti sia l'effettiva potenza assorbita in ogni momento, così da avere una maggiore consapevolezza del proprio utilizzo e, in caso di autoproduzione, anche della quantità di energia generata.Come si legge sul sito Enel.L'Autorità per l'energia ha, infatti, approvato l'ultima delibera che mancava nell'iter che consente al gruppo- Il cambio di contatore per gli utenticon gli interessati che avranno la possibilità di verificare, direttamente dal portale web previa registrazione, se il loro contatore è incluso o meno nelle operazioni di cambio nel corso dei successivi tre mesi. Il personale sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo.