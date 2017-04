Fincantieri, consegnata fregata FREMM Rizzo alla Marina Militare

Fincantieri

(Teleborsa) - Consegnata alla Marina Militare la fregata multiruolo “Rizzo", la sesta unità del programma FREMM – Fregate Europee Multi Missione – commissionata anell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di OCCAR, l'organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti.Il programma, di cui Orizzonte Sistemi Navali (51% Fincantieri, 49% Leonardo) è prime contractor per l’Italia, prevede la costruzione di dieci unità, ad oggi tutte già ordinate.“Rizzo” è la sesta unità FREMM che Fincantieri realizza completa del sistema di combattimento, la seconda in configurazione multiruolo dopo la “Carlo Bergamini”, consegnata alla Marina Militare nel 2012. Cone un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate, le fregate FREMM rappresentano un’: progettate per raggiungere unae accogliere(equipaggio e personale), queste navi sono in grado di garantire sempre un alto grado di flessibilità e la capacità di operare in un ampio spettro di scenari e tutte le situazioni tattiche