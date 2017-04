Forte crescita del traffico ferroviario merci nel Porto di Trieste

(Teleborsa) - "Segno che Trieste – ha commentato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP), Zeno D’Agostino – ha la ferrovia nel DNA e qui sta la sua forza . Dal 2015 ad oggi abbiamo fatto grandi progressi in questo settore grazie all’ottimizzazione della manovra ferroviaria, all’investimento sui locomotori, sul personale e sull’infrastruttura esistente che ha ancora ottimi margini di crescita.E', riferito al solo mese di marzo 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a registrare di nuovo(acronimo di twenty-foot equivalent unit, misura standard di volume nel trasporto dei container ISO che corrisponde a circa 6,1 metri di lunghezza e quasi 40 metri cubi totali, n.d.r.), che si aggiunge al + 6% di febbraio e al + 22% di gennaio. Ma escludendo la flessione delle rinfuse solide (-27,08%)I dati delle principali categorie merceologiche sono tutti molto positivi e ci aspettiamo ulteriori aumenti dei traffici nei prossimi mesi viste le dinamiche che si sono attivate tra i nostri terminalisti e le principali compagnie marittime nell’ultimo periodo".Per quanto riguarda la, se da un lato nel periodo gennaio-marzo 2017 vi è stata una leggera flessione pari al -2,10% sui volumi totali con 14.489.433 tonnellate (dato collegato alle rinfuse liquide, e dovuto ad alcune operazioni programmate di manutenzione ordinaria al Terminal marino della SIOT),Da evidenziare un incremento anche per le merci varie (+5,75%) e per il comparto RO-RO con 74.358 unità transitate (+2,21%).