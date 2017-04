Mediaset sotto pressione, dopo i conti arrivano i downgrade

Biscione

Mediaset

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione dell'1,24%.Driver principale del ribasso sono i conti del 2016 annunciati ieri dal gruppo attivo nei media, che hanno evidenziato unadi euro contro l'utile di 3,8 milioni del 2015. "Un risultato imputabile agli effetti della vicenda Vivendi , senza la quale Mediaset avrebbe chiuso il 2016 in pareggio", si legge nella nota dei conti. I, invece, sonoA pesare sulle azioni di Cologno Monzese è anche ilarrivato dache ha abbassato il giudizio sul titolo a "underweight" (sottopesare) con target price a 3,25 euro. Perla valutazione è "hold" (tenere in portafoglio) con prezzo obiettivo 4 euro. Attualmente i titoli Mediaset prezzano 3,49 euro.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,422 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,548 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,344.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.