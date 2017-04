Mondo TV raggiunge il Regno Unito: siglato nuovo contratto in Scozia

Mondo TV

(Teleborsa) -annuncia di aver sottoscritto un, primario operatore televisivo in Scozia dove opera in partnership con, per un prodotto di terze parti distribuito dalla Mondo TV.Con il suddetto contratto MG Alba ha acquistato in licenza ioltre che di catch-up per lael programma licenziato fino al 31 dicembre 2021.Si tratta del primo contratto che la Mondo TV ha sottoscritto con MG Alba nella propria storia e, sebbene il contratto preveda un corrispettivo in sé non significativo, rappresenta il, ad oggi estremamente complesso per il Gruppo Mondo TV e può quindi costituire un gancio strategico per lo sviluppo di nuovo business in tale area.Il titolo Mondo TV in Borsa allunga sui massimi intraday, con un vantaggio di circa l'1,5%.