Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 20.578,71 punti; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che termina la giornata in aumento dello 0,76% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Positivo il(+0,81%), come l'S&P 100 (0,7%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,55%),(+1,08%) e(+1,06%).Tra i(+5,90%),(+2,13%),(+1,87%) e(+1,60%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,10%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,60%),(+2,57%),(+2,48%) e(+2,41%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,91%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,47%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,15%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.