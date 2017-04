Trump vuole rivedere l'accordo sul nucleare con l'Iran

(Teleborsa) - Il Presidente americanoper verificare se Teheran abbia rispettato tutti gli impegni assunti all'atto della sigla del compromesso con sei Paesi, che ha garantito al paese mediorientale di abbattere le sanzioni., portavoce della Casa Bianca, ha definito la decisioneper verificare se l'Iran stia rispettando gli impegni assunti e la ri8mzione delle sanzioni sia ancora negli interessi dlela sicurezza USA.Anche il Segretario di stat, in una lettera allo speaker del Congresso Paul Ryan, ha ribadito chesiglato a Vienna nell'estate del 2015, anche seCertamente,. Qualche giorno fa il presidente iraniano Hassan Rouhani aveva affermato che l'Iran "non chiederà il permesso di nessuno” per accrescere la sua forza missilistica, ottenendo una risposta seccata di Trump, che via Twitter aveva avvertito che Teheran "sta giocando col fuoco”. Ed il nuovo presidente USA aveva già precedentemente adottato misure rigide nei confronti di società e dirigenti iraniani.