Volano le immatricolazioni dell'auto in Europa: +10,9% a marzo 2017

Volkswagen

PSA

Renault

Ford

gruppo FCA

BMW

gruppo Daimler

Toyota

(Teleborsa) - Ottima performance del mercato dell’auto in Europa che nel mese di marzo 2017 realizza un incremento a doppia cifra pari alTrend positivo, nel trimestre, per tutti i paesi del vecchio continente ad eccezione dell’Irlanda; da segnalare ladopo la profonda crisi economica. Tra i 5, l’Italia si posiziona al primo posto per incremento rispetto ai risultati dello scorso anno, con un, seguita daAnalizzando i numeri del mese scorso, si nota come le prestazioni, registrate in marzo, sono le migliori di sempre per quello specifico mese, anche grazie al traino positivo del trimestre gennaio-marzo, passato dalle(+8,2%). Spostando il focus sulle singole case automobilistiche si nota che lae sfonda il muro delle 400.000 immatricolazioni, la(Peugeot, Citroën e DS) cresce delcon 178.810 unità.La maison francese si piazza al secondo posto, in termini di auto vendute fra gennaio-marzo, dopo il gruppo tedesco con sede a Wolfsburg, ma lo scorso mese è stato superato dal), che è riuscito a vendere 180.481 autovetture grazie all’ottima prestazione del "brand" Renault (). Inche registra un) guidato da, che registra un andamento di vendite ultra positivo, tanto da insidiare la posizione occupata da Ford. La casa americana, con sede nel "Michigan", tra gennaio e marzo 2017 ha venduto 308.452, mentre, nello stesso periodo, è riuscita a piazzare quasi 300 mila auto, per l’esattezza 298.605.Bene anche le tedesche con percentuali di crescita interessanti, l’tallonata dal, cresciuto del 12,7% a marzo e del 9,7% nel trimestre. Tra i brand del gruppo con sede a Stoccarda da evidenziare il +14,7% conseguito dalla, che lo scorso mese ha sfondato quota 100.000 esemplari e superato di un soffio la BMW (99.106 auto) e in maniera più significativa l’(95.822), balzando in testa anche nella classifica da gennaio a marzo 2017.mensile il colosso franco-giapponeseche corrisponde a 90.509 unità vendute e lacon 86.216 auto piazzate.