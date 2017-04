Diasorin potrà distribuire il test Zika IgM in Europa

DiaSorin

(Teleborsa) -ha ricevuto l’autorizzazione per la commercializzazione del test LIAISON XL Zika Capture IgM in Europa.Successivamente alla Emergency Use Authorization (EUA) ottenuta negli Stati Uniti nelle settimane scorse, DiaSorin inizia la commercializzazione del test Zika IgM anche in Europa.LIAISON XL Zika Capture IgM è il primo test completamente automatizzato utilizzato per la determinazione qualitativa degli anticorpi di classe IgM diretti contro il virus Zika presenti nel siero umano.Lo sviluppo del test LIAISON XL Zika Capture IgM è stato finanziato dal Dipartimento di Salute e dei Servizi Umani statunitense, che, nell'autunno del 2016, ha concesso a DiaSorin un finanziamento di 2,6 milioni di dollari.