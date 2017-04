FMI si schiera contro il protezionismo

(Teleborsa) - Il) torna a schierarsi contro il protezionismo. Ieri, 20 aprile, il numero uno dell'istituzione,, ha voluto lanciare un monito ai Paesi spiegando che le barriere commerciali comportano rischi evidenti. "Tutti i paesi - ha detto la- dovrebbero naturalmente evitare da quello che io ho chiamato le ferite auto-inflitte, come le restrizioni, i sussidi e altre distorsioni commerciali che riducono la concorrenza e l'apertura economica".Una posizione quella del direttore delche non è nuova visto che solo una settimana fa, se da una parte si proclamava ottimista per l'economia mondiale, dall'altra metteva in guardia sulla Spada di Damocle del protezionismo che mina le condizioni finanziarie mondiali Non è un caso che le parole diarrivino, dopo l' avvio della Brexit e a ridosso delle elezioni in Francia, in cui le posizioni di candidati antieuropeisti come, evochino un copione già visto.