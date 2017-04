Mercati in ordine sparso. Prudenza da urne

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -per le principali borse europee che con l'attenzione degli investitori concentrata soprattutto sulleL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,072. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,20%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 49,62 dollari per barile, con un ribasso del 2,15%.Sulla parità lo, che rimane a quota 202 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,27%.resta vicino alla parità(+0,18%). Piatta, che tiene la parità. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,37%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 19.742 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,83 miliardi di euro, con un incremento del 13,27%, rispetto ai precedenti 2,5 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,8 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,98 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 294.242, rispetto ai precedenti 276.332.A fronte dei 215 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 71 azioni. In lettera invece 136 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 8 stocks.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,92%),(+0,71%) e(+0,58%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,32%),(-2,02%) e(-1,50%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,15%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,99%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,98%.avanza dello 0,96%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,24% il giorno l' ok dei soci a bilancio e dividendo Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,04% nel giorno dell' assemblea Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,01%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,98%.