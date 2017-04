Opening Bell stonata. Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street con gli investitori concentrati soprattutto sulla prima tornata delle elezioni presidenziali francesi.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 20.573,76 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.353,47 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,09%), come l'S&P 100 (-0,1%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,56%.Al top tra i(+1,39%) e(+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,72%. Piccola perdita per, che chiude con un -0,51%.