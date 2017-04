Piazza Affari vira in positivo. Corre Saipem

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Dopo un'avvio all'insegna alla debolezza, gli investitori italiani hanno riacquistato fiducia. Più caute le borse europee che risentono del nuovo attentato in Francia che arriva a ridosso delle elezioni presidenziali I cali più consistenti si abbattono proprio sulla Borsa di Parigi, dopo che ieri aveva chiuso con un certo ottimismo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,07. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 50,71 dollari per barile.in lieve rialzoche mostra una performance pari a +0,31%. Poco mossache rimane ai nastri di partenza%. In caloche arretra dello 0,22%.ma dalla parte degli acquisti per ilche avanza dello 0,20%. Stesso andamento per ilche sale dello 0,19%.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,81%., che mostra un progresso del 2,52%. Stamane il gruppo ha alzato il velo sui conti del primo trimestre che si sono mostrati in calo, ma l'azienda ha confermato la guidance per il 2017 per. Ieri l'assemblea degli azionisti ha dato il libera al bilancio 2016 mentre è in corso l'assemblea degli azionisti su(-0,29%) che ieri si era mostrata in buon rialzo.che registra una flessione dello 0,85%. Ieri l'assemblea degli azionisti ha approvato l’esclusione dallo STAR che mostra un ribasso dell'1,90%.(-1,42%).