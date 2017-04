Poligrafici Editoriale firma contratto di finanziamento in pool per 49 milioni

Poligrafici Editoriale

(Teleborsa) -e Poligrafici Printing hanno sottoscritto con Cassa di Risparmio Bologna, Bpm, Unicredit, Mps, Ubi e Bper un contratto di finanziamento in pool per complessivi 49 milioni.L'accordo è da oggi, 21 Aprile, pienamente efficace.Contestualmente è stata risolta la convenzione bancaria di rimodulazione del debito a medio-lungo termine e di conferma dei finanziamenti a breve stipulata il 24 marzo 2014 con i principali istituti finanziatori, che avrebbe avuto naturale scadenza al 31 dicembre 2017.Il nuovo finanziamento in pool si fonda sul nuovo piano industriale e finanziario del Gruppo Poligrafici Editoriale per il periodo 2017-2022.La risoluzione della convenzione interbancaria e la contestuale sottoscrizione del finanziamento in pool sono perfettamente coerenti con i significativi e crescenti risultati economico-finanziari ottenuti dal gruppo nel corso degli ultimi tre anni.L'è migliorato passando da 78,4 milioni di fine 2013 a 41,7 milioni al 31 dicembre 2016.