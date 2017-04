Sfida all'ultimo voto in Francia

(Teleborsa) - E' tutto pronto in Francia per le elezioni presidenziali . Il primo turno elettorale che aprirà, terminerà lo stesso giorno alle 20 italiane. Il primo impatto dei risultati si vedrà sui mercati, durante gli scambi di lunedì, 24 Aprile, verosimilmente a partire dai cambi valutari nelle contrattazioni in Asia.Il voto del 23 aprile determinerà i due principali candidati, che avranno poi a disposizione altre due settimane per fare campagna in vista del ballottaggio.. Per la corsa all'Eliseo c'è il candidato centrista, visto come favorito a diventare il prossimo Presidente francese, secondo la maggior parte dei sondaggi. Ma un'inattesa vittoria di, che guida il Front National con, potrebbe creare un'ondata di avversione al rischio sui mercati finanziari. Poi c'è l'esponente della sinistra radicale,e il candidato della destra dei RépublicainsAd aumentare il nervosismo tra i cittadini francesi ha contribuito l' attacco terroristico sugli Champs Elysées a tre giorni dalle elezioni.