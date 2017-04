Lotteria presidenziale, non solo Francia ma Noi Europa

(Teleborsa) -Molto intelligente, e assolutamente incomprensibile per qualsiasi persona dotata di comune buonsenso. Più simile ad una finale di coppa calcistica che ad una competizione elettorale che a come uno idealizza un confronto politico. Domenica 23 aprile prima giornata elettorale, la scelta dei sue finalisti tra gli 11 velleitari candidati di inizio campagna presidenziale per l’Eliseo.Due altre settimane di campagna di tifoseria in vista del ballottaggio. Tra altre due domeniche i francesi dovranno poi decidere chi, dei due possibili presidenti usciti dal primo giro elettorale, farà a loro più paura. Il più classico del ‘voto contro’, una minoranza con il loro candidato del cuore da votare, e la maggioranza ad accontentarsi del ‘meno peggio.Secondo Gwynne Dyer, attento giornalista canadese che legge il mondo da Londra, esistono sei esiti possibili per il voto di domenica. Tutto e il contrario di tutto.Dalla ipotesi estrema di una fascista e un criptocomunista contendersi la presidenza al secondo turno.Con la memoria di presidenziali francesi precedenti., "votate turandovi in naso", come fece Montanelli riguardo alla Dc. Uno slogan dell’epoca recitava: “Votate per il truffatore, non per il fascista”, e Chirac fu "presidente contro" rispetto alla minaccia neo fascista.Ma questa volta non sarà così facile,Troppo squilibrata sulla Germania, e sarebbe il fuggi fuggi. E c’è chi – Gwynne Dyer su Internazionale– a rischio menagramo, prevede che, "senza i vincoli dell’appartenenza all’Ue, è probabile che i paesi membri dell’Europa orientale sprofonderebbero nella repressione interna e in conflitti internazionali". Caos sul Fronte Orientale, e lì c’è la Russia.Anche Jean-Luc non ama l’Unione europea così com’è, ma lui vorrebbe solo cambiarla. Militante trotskista da studente, oggi Mélenchon è un politico di sinistra sinistra."Stanno annunciando che la mia elezione scatenerà un inverno nucleare, una pioggia di rane, l’ingresso dei carri armati sovietici e l’arrivo dei venezuelani", ha ironizzato in un blog.Ma l’idea che parlare alla pancia dei cittadini, evocando fantasmi, continua a fare breccia a destra. Non solo Le Pen ma anche il disonesto Fillon fa l’avvoltoio cercando i consensi della Francia impaurita e disorientata, che chiede sicurezza, e protezione contro la minaccia terroristica., dentro realtà ex statuali come Iraq, Siria e Libia che proprio le nostre guerre occidentali hanno contribuito a distruggere.