Alitalia: ore 16 di lunedì 24 referendum chiuso e attesa del responso tra timori e paure

(Teleborsa) -se "salvare" l'azienda a frutto di "spese personali anche drastiche e irreversibili", oppure che "accada quel accada e vada tutto allo sfascio".La paura fa 90, eAppena rientrato dal veloce tour negli Stati Uniti e Canada e ora qui in Italia nelle vesti del Cristiano Ronaldo della situazione. "So bene che ai dipendenti vengono chiesti sacrifici,- ha sottolineato e ricordato ancora il Premier -Il voto è al terzo giorno.. Nel segreto dell'urna, non è un mistero, nonostante proclami, adesioni, manifestazioni di dissenso o assenso,. In questa occasione si tratta di imprimere unche deve guardar davvero molto lontano.Riferire che gli umori di chi si è accinto a votare, o sta per farlo, sianoAnche se, nonostante i tanti e continui "avvertimenti",Poi il 26 aprile al ministero dello Sviluppo economico si terrà la prima riunione post referendum tra azienda e sindacati.