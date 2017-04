Banca Mondiale, Visco: povertà cala, ma rischi con protezionismo

(Teleborsa) -E' l'allarme del Governatore della Banca d'Italiache, in occasione del Development Committee della Banca Mondiale, Meeting di primavera a Washington D.C.,e metterebbero in questione il modello di business dominante basato sulle catene di valore mentre a loro volta investimenti, innovazione e produttivita' sarebbero colpiti negativamente"., secondo il numero uno di via Nazionale,alimentando l'ansia e l'opposizione all'apertura del commercio e al progresso tecnico".Un quadro chefacilitando l'adattamento riducendo i costi dei lavoratori interessati da tali processi attraverso un'istruzione flessibile e adattativa, riqualificazione professionale e programmi di job matching.Nei Paesi in via di sviluppo il settore privato può applicare soluzioni che aumentano la produttività, creano posti di lavoro, e alimentano la crescita dei redditi. Ad ogni modoProcesso alimentato da politiche economiche solide, buone regolamentazioni, apertura del commercio, imprenditoria ed innovazione dinamiche e approcci specifici ai settori per affrontare i fallimenti del mercato".. Fiducia anche nel management e nella sua capacità di continuare a generare efficienze nell'utilizzazione del bilancio.