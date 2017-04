Seggi chiusi: la Francia ha votato. Exit poll con in testa Macron e Lepen

(Teleborsa) -. L'elezione del prossimo Presidente e l'incertezza sulla direzione futura all'Eliseo stanno acutizzando le tensioni sociali e il ritorno del terrorismo proprio nel cuore di Parigi , proprio mentre i candidati per la corsa alla Presidenza stavano facendo gli ultimi comizi.Nella notte,, in programma oggi domenica 23 aprile e poi in caso di ballottaggio, il 7 maggio, sono undici i candidati che si sono cimentati nella sfida. I favoriti, confermati dai primi exit poll, sembravano essere sin dall'inizioSignora dele l'indipendente, in vantaggio sugli altri "concorrenti forti", eA pronunciarsi sono stati chiamati circa 47 milioni di francesiNon tutti i cittadini francesi hanno votato però nello stesso fuso orario. Per decreto, infatti gli elettori dei dipartimenti d'oltremare, Polinesia francese, Guadalupa, Martinica, Guyana, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy e San Martin già al voto da ieri sabato 22 aprile e poi di nuovo sabato 6 maggio.Hanno potuto votare tutti i cittadini francesi che hanno almeno 18 anni e godono dei diritti civili e politici.. Il presidente eletto resta all'Eliseo per cinque anni, come ha voluto la riforma costituzionale di, che nel 2000 ha diminuito da sette anni a cinque il mandato presidenziale.Una volta chiuse le urne, alle 20 del 23 aprile i primi dati.. Sarà lo stesso per un eventuale secondo turno, i cui esiti saranno comunicati entro e non oltre il 17 maggio.