Alitalia, NO in vantaggio a Milano e Roma. Gentiloni chiama i ministri a Palazzo Chigi

(Teleborsa) -a Palazzo Chigi su Alitalia, tra il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il ministro per le Infrastrutture, Graziano Delrio e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.Il referendum di Alitalia si è concluso, alle 16.00 di oggi 24 aprile, tra timori e paure per il verdetto che ne uscirà:per l'ex compagnia di bandiera.L': circa 11 mila lavoratori si sono recati alle urne su un totale di 12.500 chiamati a votare se accettare o meno il preaccordo tra azienda sindacati e Governo raggiunto lo scorso 14 aprile Da fonti sindacali si è appreso checon circa 976 voti contrari e 192 favorevoli.dove il fronte no sarebbe in vantaggio mentre prosegue lo spoglio delle schede elettorali.. Dai lavoratori, infatti, sarebbero emersi chiari segnali che la strada dei "NO" sia quella più probabile., le ultime per tentare di salvare la compagnia aerea.Intanto, è già stata indetta una: la prima post referendum tra azienda e sindacati.al preaccordo, gli azionisti farebbero la loro parte, ovvero il via a una ricapitalizzazione da 2 miliardi di euro, ma anche la conversione in azioni dei crediti vantati da parte delle banche. La vittoria del Sì è inoltre il via libera al nuovo piano industriale di rilancio di Alitalia, che prevede nuove rotte a lungo raggio, ma anche tanti sacrifici, come gli esuberi e il taglio della retribuzione., si aprirebbe la strada delladella ex compagnia di bandiera con l’arrivo di un commissario straordinario. Dunque unoe incertezza con il rischio di cessazione delle attività di Alitalia.