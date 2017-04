Anche Wall Street festeggia il voto francese

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori che tirano un sospiro di sollievo dopo che il candidato centrista Emmanuel Macron ha vinto il primo round delle elezioni presidenziali francesi.I sondaggi prevedono che il candidato pro euro riesca a vincere anche il ballottaggio contro Marine Le Pen nel voto decisivo, il prossimo 7 maggio , riducendo di fatto le possibilità che la Francia voglia lasciare l'Unione Europea.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 20.754,27 punti; sulla stessa linea, loguadagna l'1,07% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.373,85 punti. Buona la prestazione del(+1,1%), come l'S&P 100 (+1%).(+2,10%),(+1,40%) e(+1,14%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+2,28%),(+1,99%),(+1,92%) e(+1,77%).(+7,72%),(+3,54%),(+2,50%) e(+2,49%).