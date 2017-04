Elettricità: in aumento i piccoli impianti di produzione

(Teleborsa) -. Nel 2015 erano poco meno di 700 mila, oltre 41 mila in più rispetto al 2014 (+6,3%), per una potenza installata di oltre 30 mila MW, il 25% circa di quella nazionale. È quanto emerge dal "Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita per l'anno 2015" pubblicato dall'sulla base dell'analisi degli ultimi dati disponibili.(con un'apporto di 62,8 TWh), con il 78,9% dell'energia elettrica prodotta di origine rinnovabile,(+39.987),(+880),(+458) e(+259 )., dovuto principalmente all'aumento degli impianti eolici (+309 MW), fotovoltaici (+141 MW) e idroelettrici (+ 127 MW), controbilanciato dal decremento della potenza relativa agli impianti termoelettrici (-368 MW). In leggera diminuzione la produzione rispetto al 2014, con un calo di 1,5 TWh circa, da imputare al calo di produzione degli impianti idroelettrici (-3,2 TWh), non completamente bilanciata dagli aumenti per gli impianti termoelettrici (+1 TWh), fotovoltaici (+0,45 TWh) ed eolici (+0,26 TWh).(+0,6 TWh) che da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi (+0,31 TWh).(+0,6 TWh rispetto al 2014), mentre la parte restante viene immessa in rete. Nel dettaglio, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la percentuale autoconsumata è del 9,7%, mentre per gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili (in particolare gli impianti termoelettrici alimentati da fonti fossili) la percentuale di autoconsumo è del 71,2%.