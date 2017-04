Europa in rally dopo il primo turno francese

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, rassicurate dal risultato del primo turno delle elezioni presidenziali francesi Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,24%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.274,1 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 49,19 dollari per barile, con un calo dello 0,87%.Scende molto lo, raggiungendo 185 punti base, con un deciso calo di 16 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,19%.ottima performance per, che registra un progresso del 3,37%. Exploit di, che mostra un rialzo del 2,11%. Su di giri(+4,14%).il(+4,77%), che raggiunge i 20.684 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 5,31 miliardi di euro, con un incremento dell'87,64%, rispetto ai precedenti 2,83 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,98 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,52 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 451.899, rispetto ai precedenti 294.242.Su 216 titoli trattati in Borsa di Milano, 27 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 188. Invariate le rimanenti 1 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+9,23%),(+4,98%) e(+4,97%).di Piazza Affari,che guardano alla riunione della BCE, in calendario giovedì 27 Aprile. Bene, che vanta un incremento del 13,20%. Effervescente, con un progresso del 10,36%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 7,71%. In primo piano, che mostra un forte aumento del 7,48%.Sul listino completo, vola(+7,65%) nel primo giorno di aumento di capitale Al Top tra le azioni italiane a(+6,20%),(+5,65%),(+4,93%) e(+4,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,65%.