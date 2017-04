Fair Play Finanziario UEFA: bene la AS Roma, mentre l'Inter sarà ancora sottoposta a limitazioni

Roma

(Teleborsa) - in tema di regole finanziarie che regolano il calcio europeo, spiccano gli aggiornamenti sulle attività di controllo, relativi agli accordi transattivi firmati da, sulla base della vigente normativa sul. Lo rende noto la Camera Investigativa dell’attraverso Yves Leterme, investigatore capo proprio di quest’organo di controllo. Erano due i club Italiani sottoposti al duro regime del FFP, la. Per i giallorossi il parere è stato ampliamente positivo visto che il club di piazzale Dino Viola è stato in grado di rispettare gli obiettivi fissati per la stagione 2016/17. Per il club di James Pallotta il regime transattivo sarà applicato anche per la stagione 2017/18 (insieme al, prossima avversaria dellain semifinale di Champions League) mentre il club Turco deldovrà aver pazienza per un ulteriore stagione, ovvero quella del 2019/20, così come previsto in origine. Discorso diverso per l’Inter visto che la Camera Investigativa CFCB ha stabilito per il club nerazzurro, in concorso con i due club Turchi dele del, proprio perché hanno solo parzialmente soddisfatto gli obiettivi stabiliti per la stagione 2016/17, di non poter uscire dalle misure sportive condizionali previste, come la limitazione del numero di giocatori che possono essere inseriti nella Lista A e le limitazioni sui trasferimenti, norme che non saranno revocate e continueranno ad essere applicate anche nelle seguenti stagioni, come specificato in ogni rispettivo accordo.Per i due “Top Club”e il(accordi firmati nel maggio 2014) è stata decisa l’uscita definitiva dal regime transattivo in quanto le due squadre hanno rispettato pienamente tutti i requisiti e l’obiettivo generale dei loro accordi. Discorso che vale anche per la(il cui accordo transattivo era stato siglato lo scorso anno). Sono 5 le squadre (FC Astana, FC Krasnodar FC Lokomotiv Moscow, FC Rubin Kazan e FC Zenit) per le quali è ancora in corso il monitoraggio da parte della Camera Investigativa, che comunicherà entro, la fine di maggio 2017, le decisioni in merito al futuro finanziario di questi club. Discorso che vale anche per altre società che hanno partecipato alle competizioni UEFA per club del 2016/17.