Francia, la corsa all'Eliseo continua per Emmanuel Macron e Marine Le Pen

(Teleborsa) - Sarannoad andare al ballottaggio il 7 maggio prossimo per contendersi il posto all'Eliseo. Un voto all'ultima scheda. A sorpresa la Signora dell, esponente dell'estrema destra francese ha dovuto cedere il passo al centrista europeista e fondatore del movimento En Marche! Macron che ha ottenuto il 23,7% delle preferenze, mentrecirca il 21,9%.L'andata alle urne dei francesi si è svolta in un clima di alta tensione con il ritorno del terrorismo che ha colpito il cuore di Parigi , proprio mentre i candidati per la corsa alla Presidenza stavano facendo gli ultimi comizi., dopo aver appreso i risultati, ha così ringraziato i suoi sostenitori: "Mi avete portato al secondo turno delle presidenziali. Ne sono onorata con umiltà e riconoscenza. Vorrei esprimere a voi elettori patrioti la mia più profonda gratitudine.ha dichiarato: "Oggi, si volta chiaramente pagina nella vita politica francese".Accettano la sconfitta gli altri candidati che i sondaggi davano come i più temuti per i favoriti.Il conservatore gollistaha dichiarato: "Questa sconfitta è la mia sconfitta e ha poi aggiunto: "L'estremismo porta solo disgrazie e divisioni Non c'è altra scelta che votare per". Anche il socialista, che sconta l'insuccesso e l'impopolarità del presidente uscente,, ha invitato gli elettori a votareper battere laTirano un sospiro di sollievo coloro che temevano che il ballottaggio si sarebbe svolto tra due candidati antieuropeisti. Dopo l 'avvio della Brexit , infatti, il timore, infatti è che ci possano essere ulteriori divorzi dall'UE.