Gabriele Del Grande è libero

(Teleborsa) - "Gli ho parlato adesso sta tornando in Italia. Ho avuto la gioia di avvisare i suoi familiari. Lo aspettiamo". L'annuncio arriva dal Ministro degli Esteri,, che lo ha annunciato in un tweet., giornalista e documentarista italiano di 35 anni era stato fermato dalla polizia ad, provincia sud-orientale della Turchia al confine con la Siria lo scorso 10 aprile ed era stato poi condotto in carcere. Il documentarista aveva raggiunto la Turchia il 7 aprile scorso per realizzare interviste a profughi siriani per il suo nuovo libro.