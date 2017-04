Piazza Affari euforica insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Gli investitori festeggiano così l'esito del voto delle presidenziali francesi , dove a contendersi l'Eliseo saranno. I mercati tirano un sospiro di sollievo dopo aver scongiurato un ballottaggio tra due candidati antieuropeisti. Dopo l' avvio della Brexit , infatti, il timore, infatti è che ci possano essere ulteriori divorzi dall'UE.In questa euforia generale, in Italia passa in secondo piano anche la bocciatura di Fitch che ha tagliato il rating del Paese Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,03%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.271,7 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (l), che mostra un rialzo dello 0,62%.Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, è previsto dalla Germania l'annuncio del dato dell'Indicesvettache segna un importante progresso del 2,40%, vola, con una marcata risalita dell'1,78%. Brilla, con un forte incremento (+3,67%).Giornata di forti guadagni peri, con ilin rialzo del 3,29%. Sulla stessa linea, balzo delche avvia con un +3,26%.Tra lea grande capitalizzazione,diche fa un balzo di oltre l'8,36%.che mostra un rialzo del 5,56%.(+6,59%).suche vanta un incremento del 5,73%.