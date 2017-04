Alitalia ora più a rischio fallimento. CdA per valutare "NO" referendum

Unicredit

(Teleborsa) - Più passano le ore più la situazione diventa difficile per la ex compagnia di bandiera, sempre più a rischio fallimento, dopo che i dipendenti hanno bocciato il piano industriale e il preaccordo faticosamente raggiunto tra Alitalia, il Governo e i sindacati.In queste ore, è prevista la convocazione di undella compagnia aerea con all'ordine del giorno la valutazione negativa del verbale di confronto, ma, affidando la compagnia alle cure di uno o più commissari.Il tempo corre e bisogna fare presto perchée potrebberodei dipendenti, ma soprattutto il carburante per far volare gli aeroplani, business che tiene in vita la compagnia.I tre principali azionisti, il vettore emiratino(giunto nell'estate 2014),non sono riusciti a tirare fuori dalle secche Alitalia, che dal 2009 (anno della sua privatizzazione) non ha mai chiuso un bilancio in utile né tanto meno in pareggio.I soci avevano condizionato il loro intervento, che prevedeva un', all' accordo con il sindacato , che è però stato bocciato dai lavoratori., come più volte ribadito dal Governo, che ha escluso la strada della nazionalizzazione.. Per bocca del portavoce del ministro, l'esecutivo ha fatto sapere che "l', in attesa di capire cosa decideranno gli attuali soci di Alitalia, sarà quello di".con una decisione complessa e difficile da prendere vede dunque all'orizzonte il commissariamento.di Alitalia, solo se il commissario (nel caso in cui Alitalia fosse affidata alle sue cure) punterà al decollo di una nuova compagnia magari a costi più leggeri.