D-Day Bolloré

(Teleborsa) - E' in corso nel cuore di Parigi, al teatro dell’Olympia, l'assemblea degli azionisti di, primo azionista dicon il 23,9% e secondo azionista dicon il 28,8%.del gruppo francese che ha riaffermato il ruolo di azionista di lungo termine dell'operatore italiano di telecomunicazioni.Bolloré, infatti, a pochi giorni dalla mossa dell'Agcom (il gruppo francese deve scendere di quota entro un anno o nella società dei telefoni o in Mediaset), ha chiarito la sua posizione su Telecom durante l'assemblea dove i fari sono accesi sul dossier Telecom-Mediaset. "In Italia è complicato, ma possiamo fare meglio", ha detto il top manager., i soci saranno chiamati ad approvare, tra l'altro, il bilancio 2016, la proposta di distribuzione del dividendo e la ratifica della cooptazione del figlio di Bolloré, Yannick, come membro del supervisory board., invece, gli azionisti dovranno deliberare tra le altre cose sulla proposta di conferire al management la delega per un aumento di capitale fino a un massimo di 750 milioni di euro.