L'Europa resta al palo. Piazza Affari si allinea

(Teleborsa) - Il voto francese continua a galvanizzare i mercati europei anche se stamane i listini di Eurolandia tirano il fiato dopo la corsa della vigilia.L’attenzione degli addetti ai lavori si sposta ora su altri importanti appuntamenti in agenda. Giovedì, 27 aprile, torna a riunirsi il direttorio della BCE , ma anche ilentrambi dedicati alle scelte di politica monetaria.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.271,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 49,3 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a 183 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,17%., si muove sulla parità con un +0,12% seguita da(+0,04%) e, (+0,04%). Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.648 punti.Tra idi Milano, si distinguono(+1,91%),(+1,41%) e le banche come(+1,40%) e(+1,07%) quest'ultima grazie all'avvio della copertura conLe più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,39% dopo un downgrade.Tra i petroliferi, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Ferma ai box(-0,77%) in attesa domani, 26 Aprile, della pubblicazione dei risultati trimestrali.