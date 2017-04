Mondo TV

(Teleborsa) -riprende i rapporti con Eleven Co, primario operatore televisivo australiano, attraverso un nuovo accordo con Eleven Co PTY Limited di Network 10, per la trasmissione della serie “L’Isola del Tesoro”, coprodotta con RAI, in digitale terrestre in Australia.Lae prevede la trasmissione della serie ogni mattina all’interno di Toasted TV, lo slot di maggior ascolto per il pubblico maschile giovane in Australia.