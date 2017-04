Telemedicina, partnership Telecare Europe e Europ Assistance per nuovi servizi

(Teleborsa) -e Europ Assistance hanno gettato le basi per una collaborazione che ha come obiettivo un’offerta di servizi assolutamente nuovi orientati ai pazienti cronici.Considerando che solo in italia vivono più di 20 milioni di persone che presentano una o più malattie croniche, questa iniziativa possiede tutte le premesse per definire un nuovo e più efficiente standard di assistenza.La base della collaborazione è definita dai progetti già operativi o in fase di lancio della società spagnola Telecare Europe, guidata daIl primo riguarda la distribuzione di servizi di telemedicina a pazienti domiciliari , acquistabili presso le farmacie che fanno parte del network di Unico Spa . Il secondo progetto vuole fornire un supporto all'aderenza alla terapia dei pazienti cronici, notoriamente insufficiente, con l’aiuto di semplicissimi strumenti e applicazioni informatiche.Infine è allo studio un pacchetto di, acquisibile in farmacia e per mezzo dell’e-commerce.e presente in 40 paesi, porterà un valore aggiunto di grandissimo interesse a questi progetti, mettendo a disposizione le proprie strutture e capacità operative.I servizi di telemedicina verranno integrati con specialiche permetteranno alle persone di avere accesso a innumerevoli centri medici e ospedali, ricevere a casa la visita del medico, dell’infermiere, del terapista e perfino la consegna delle medicine necessarie al trattamento clinico.Si tratta quindi di una serie di progetti ambiziosi, studiati per la grande diffusione a costi volutamente contenuti. Altri partner fondamentali in questi progetti sono Doctorshop, per la messa a disposizione di strumenti sanitari, Unico, che gestisce un network di più di settemila farmacie in Italia, e la tedesca Trekstor, fornitrice di tablet predisposti per gli usi clinici previsti.