Voucher e agricoltura: dopo l'abrogazione addio opportunità per 50 mila studenti e pensionati

(Teleborsa) - A dieci anni dalla loro introduzione, proprio nel settore agricolo per la vendemmia,in campagna dove con l’arrivo della primavera sono iniziati i lavori. Lo afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel denunciare gli effetti della decisione del voto al Senato sul decreto che abroga i voucher introdotti nel 2008 nella vendemmia proprio per le peculiarità dell’offerta di lavoro.– sottolinea la Coldiretti – è stata l’unico settore che è rimasto praticamente incatenato all’originaria disciplina sperimentale con tutte le iniziali limitazioni (solo lavoro stagionale e solo pensionati, studenti e percettori di integrazioni al reddito) che gli altri settori non hanno mai più conosciuto fino alla sua abrogazione.– precisa ancora la Coldiretti - che il numero di voucher impiegati in agricoltura sia praticamente rimasto stabile dal 2011. In agricoltura sono stati venduti nell’ultimo anno circa 2 milioni di voucher, gli stessi di 5 anni fa, per un totale di 350mila giornate di lavoro c"Occorre ora individuare una valida alternativa perché, con l’abrogazione della disciplina del voucher, il sistema agricolo è stato doppiamente penalizzato in quanto, se da una parte non si riscontravano nel settore indizi di abnorme e fraudolento utilizzo da dover correggere, dall’altra certamente l’intero percorso di emersione intrapreso dal 2008 ad oggi rischia, in assenza di interventi adeguati, di andare perduto".