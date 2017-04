Alitalia, il futuro dopo il commissariamento. Calenda: "Voli garantiti ma no salvataggio Stato"

Unicredit

(Teleborsa) - Dopo il "NO" dei dipendenti di Alitalia che hanno votato numerosi contro l'accordo tra azienda e sindacati, si è aperta la strada al commissariamento per la ex compagnia di bandiera , chiudendo definitivamente la porta all'ipotesi di ricapitalizzazione. I soci avevano, infatti, condizionato il loro intervento (un'iniezione di circa 2 miliardi di euro) all'accordo con i rappresentanti dei lavoratori, che è però stato bocciato dagli stessi dipendenti.I tre principali azionisti, il vettore emiratino(giunto nell'estate 2014),non sono riusciti a tirare fuori dalle secche Alitalia, che dal 2009 (anno della sua privatizzazione) non ha mai chiuso un bilancio in utile ne' tanto meno in pareggio.e, dunque, non è rimasto che percorrere la strada del commissariamento.Il Consiglio di Amministrazione ha avviato le procedure di legge e convocato un', rinviando a data da definire l'incontro al MISE previsto per oggi, 26 Aprile, convocato nei giorni scorsi.Nel frattempo è statae, per assicurare la liquidità nei prossimi sei mesi all'azienda commissariata, il Governo punta ad ottenere un"La cosa più plausibile è che si vada verso un breve periodo di amministrazione straordinaria che si potrà concludere nel giro di 6 mesi o con una vendita parziale o totale degli asset di Alitalia oppure con la liquidazione", ha precisato il. "Il Governo nominerà uno o più commissari, come previsto dalla legge, che avranno 6 mesi per portare avanti il processo di cessione degli asset in modo ordinato senza danneggiare i viaggiatori e la mobilità", ha aggiunto il titolare del dicastero, "perché oggi per noi queste sono le priorità:".