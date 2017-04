Datalogic chiude i risultati del 1° trimestre in forte crescita

Datalogic

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre cona 141,5 milioni di euro e ricavi della Divisione Datalogic in aumento del 6,4%. La Divisione Datalogic che rappresenta il core business del Gruppo e include i ricavi dei quattro settori di riferimento (Retail, Transportation & Logistics, Manufacturing e Healthcare).Il booking (ordini) è pari a 161 milioni di Euro, in aumento del 14,8% rispetto all'anno prima.lL’Amministratore Delegato,, nel commentare i risultati preliminari, ha sottolineato “considero straordinaria la crescita registrata dal Gruppo in questo primo trimestre dell’anno stante l’avvio della nuova organizzazione. Il booking in crescita a doppia cifra e i riscontri positivi ricevuti da parte dei nostri clienti dimostrano la validità della nostra strategia, l’efficacia del nuovo modello di business orientato al cliente e della nuova organizzazione. Sono particolarmente orgogliosa della capacità dell’azienda e delle sue persone di aver saputo gestire una riorganizzazione così importante senza ripercussioni sui risultati".